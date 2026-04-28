Polizeidirektion Hannover

POL-H: Döhren: 29-Jähriger nach Einbruch in Geschäft vorläufig festgenommen

Hannover (ots)

Ein Mann ist am Dienstag, 28.04.2026, in ein Schreibwaren- und Zeitschriftengeschäft in Hannover-Döhren eingebrochen und hat Zigaretten entwendet. Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen kurz nach der Tat vorläufig fest. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren brach ein 29-jähriger Hannoveraner gegen 03:30 Uhr in ein Schreibwaren- und Zeitschriftengeschäft in der Bernwardstraße ein. Der Mann verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendete mehrere Zigarettenpackungen. Die Eingangstür des Geschäfts wurde dabei beschädigt.

Anwohnende wurden auf die Geräusche aufmerksam und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Kontrolle fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut bei dem Mann.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam der 29-Jährige wieder auf freien Fuß.

Die Ermittlungen dauern an. /ms, nash

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