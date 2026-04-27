Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn (A) 2: 23-Jährige gerät mit Pkw ins Schleudern - Mitarbeiter einer Baustellensicherung tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am späten Sonntagabend, 26.04.2026, ist ein 29 Jahre alter Mann bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 2 in Fahrtrichtung Berlin ums Leben gekommen. Der Mann war gerade dabei, eine Baustellenabsperrung abzubauen, als er vom Pkw einer 23-jährigen Frau erfasst wurde, deren Fahrzeug ins Schleudern geraten war.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 23-jährige Frau aus Lehrte gegen 23:05 mit ihrem VW Passat den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Berlin. Mit im Fahrzeug befand sich ein ebenfalls in Lehrte wohnhafter 24-jähriger Beifahrer. Zur gleichen Zeit stand auf dem Standstreifen ein Fiat Ducato einer Baustellenabsicherungsfirma. Ein 29-jähriger Mitarbeiter, der seinen Wohnsitz ebenfalls in Lehrte hatte, war zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigt, die Beschilderung der Baustelle abzubauen.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin des VW Passat die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts über sämtliche Fahrstreifen und prallte mit hoher Intensität gegen den stehenden Transporter. Der 29-jährige Mitarbeiter, der sich unmittelbar neben seinem Fahrzeug aufhielt, wurde durch die Kollision zwischen den beiden Wagen eingeklemmt.

Die Wucht des Aufpralls riss den Mann mit, woraufhin er auf dem rechten Fahrstreifen liegen blieb. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Fahrerin des VW Passat sowie ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf circa 35.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der Bergung musste die A2 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Berlin bis 06:50 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. /nash, ram

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