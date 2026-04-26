Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße (B) 443 nach Überholmanöver fordert drei Verletzte und Vollsperrung

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 443 zwischen Lehrte und Sehnde sind am Freitagnachmittag, 24.04.2026, drei Personen leicht verletzt worden. Zuvor führte ein riskanter Überholvorgang zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge und einer stundenlangen Sperrung der Strecke.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 14:05 Uhr eine 36-jährige Lehrterin mit ihrem VW Golf Plus die B 443 in Richtung Sehnde. Im Fond des Fahrzeugs befand sich ihr anderthalbjähriger Sohn in einem Kindersitz. Die Fahrerin setzte dazu an, einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt näherten sich im Gegenverkehr ein Pkw-Fahrer sowie eine dahinterfahrende 24-jährige Sehnderin in ihrem VW Golf.

Der Überholvorgang war noch nicht abgeschlossen, als der entgegenkommende Pkw-Fahrer eine drohende Kollision mit dem VW Golf Plus nur durch ein Ausweichen auf den rechten Grünstreifen verhindern konnte. Die nachfolgende 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Auf ihrem Fahrstreifen kollidierten beide Fahrzeuge frontal miteinander.

Der überholte Lastkraftwagen setzte seine Fahrt fort. Bisher liegen der Polizei keine Erkenntnisse darüber vor, um welchen Fahrzeugtyp oder ob es sich um ein Gespann gehandelt hat.

Alle drei Insassen der beteiligten Pkw erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme blieb die B 443 bis circa 19:20 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen und insbesondere der Fahrer des überholten Lkw, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

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