Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Lkw-Fahrer erfasst Mann in Rollstuhl - 59-Jähriger verstirbt noch am Unfallort in Ilten

Hannover (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Sehnder Ortsteil Ilten ist am Freitag, 24.04.2026, ein Rollstuhlfahrer ums Leben gekommen. Ein Lkw-Fahrer hatte den Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug erfasst. Der Rollstuhlfahrer wurde unter dem Lkw eingeklemmt und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover beendete der 40 Jahre alte Fahrer eines Lkw der Marke Iveco am Freitagmorgen gegen 09:40 Uhr eine Anlieferung in der Wahre Dorffstraße im Sehnder Ortsteil Ilten. Kurz nach dem Anfahren vom linken Fahrbahnrand erfasste er mit seinem Fahrzeug einen 59 Jahre alten Rollstuhlfahrer, der in diesem Moment offenbar vom linken Gehweg kommend die Straße überqueren wollte.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß nach wenigen Metern und stoppte. Der Rollstuhlfahrer wurde infolge des Zusammenstoßes unter dem Lkw eingeklemmt und befreit. Wiederbelebungsversuche durch den alarmierten Rettungsdienst blieben ohne Erfolg. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

In den Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber eingebunden. Zudem blieb die Straße wegen der Einsatzmaßnahmen für den Verkehr zeitweilig gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram

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