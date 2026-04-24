Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Süd: Trio nach versuchtem Überfall auf Tankstelle vorläufig festgenommen

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 23.04.2026, sollen drei Jugendliche (15, 15, 16) versucht haben, eine Tankstelle in der Bornumer Straße zu überfallen. Kurz nach der Tat nahm die Polizei sie vorläufig fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betraten zwei Jugendliche gegen 20:20 Uhr die Tankstelle und begaben sich unmittelbar zum Tresen. Dort bedrohte der eine Täter den 39-jährigen Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Währenddessen sicherte sein Komplize den Außenbereich vor der Tür ab.

Der 39-Jährige ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Da der Mitarbeiter die Echtheit der Waffe bezweifelte, verweigerte er die Geldherausgabe und betätigte stattdessen den Alarmknopf. Die Jugendlichen flüchteten gemeinsam zu Fuß vom Gelände.

Eine umgehend eingeleitete Suche der Polizei im Nahbereich führte zur Feststellung und vorläufigen Festnahme der Jugendlichen.

Der 39-jährige Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Gegen das Trio leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung der Tankstelle ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. /nash, ram

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