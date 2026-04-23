Polizeidirektion Hannover

POL-H: Messeschnellweg (B6): Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem illegalen Rennen und möglichem Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Die Autobahnpolizei Hannover sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen, das sich am Donnerstagabend, 16.04.2026, auf dem Messeschnellweg (B 6) in Fahrtrichtung Celle ereignet haben soll. Insbesondere werden Personen gesucht, die Angaben zu einem möglichen Unfall geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei sollen sich ein 21-Jähriger und ein 30-Jähriger (beide aus Hannover) mit ihren Pkw der Marke BMW gegen 22:00 Uhr ein mutmaßliches Rennen zwischen den Anschlussstellen Hannover-Messe Nord und Hannover-Weidetor geliefert haben. Die beiden Fahrzeuge fielen einem Zeugen durch eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf.

Auf Höhe der Anschlussstelle Hannover-Zuschlagstraße vollzog ein bislang unbekannter schwarzer Kleinwagen einen Fahrstreifenwechsel, woraufhin sich möglicherweise eine Kollision mit einem der beteiligten BMW ereignete. Ob die Beteiligten tatsächlich einen Unfallschaden verursachten und wie sie ihre Fahrt fortsetzten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Autobahnpolizei hat Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche die Fahrweise der beiden schwarzen BMW auf dem Messeschnellweg beobachteten oder Angaben zu einem potenziellen Unfallgeschehen auf Höhe der Zuschlagstraße machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0511 109-8932 zu melden. /nash, ram

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