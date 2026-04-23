Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Versuchter Tankstellenüberfall - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 22.04.2026, hat ein bislang unbekannter Mann versucht, eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte zu überfallen. Der Täter flüchtete unerkannt und ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover betrat der Täter kurz vor 22 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Badenstedter Straße. Dort bedrohte der maskierte Mann die beiden 25 und 35 Jahre alten Kassierer mit einer Pistole. Die Mitarbeiter begaben sich in Deckung. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Raubgut. Die Polizei fahndete unverzüglich mit zahlreichen Kräften nach dem Mann, der dennoch unerkannt entkam. Die Tankstellenmitarbeiter aus Hannover blieben körperlich unverletzt.

Der Täter ist schlank, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug dunkle Kleidung und war mit einem schwarz-weißen Tuch maskiert.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Fluchtrichtung des Täters oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /bele, trim

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