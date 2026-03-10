Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge am Airport Weeze - Bundespolizei nimmt zwei Gesuchte fest

Kleve - Weeze (ots)

Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze eine 24-jährige Kroatin. Die Frau reiste zuvor mit einem Flug aus Zagreb in das Bundesgebiet ein. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Hannover die Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls sucht. Die Kroatin wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Am Dienstagvormittag führt die Bundespolizei die Frau dem Haftrichter beim Amtsgericht Geldern vor.

Einen 22-jährigen Belgier kontrollierte die Bundespolizei am Montagnachmittag bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Marrakesch. In diesem Fall stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Aachen mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wird. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 20-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell