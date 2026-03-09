Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann verletzt Polizisten im Zug am Hauptbahnhof Lünen - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Lünen (ots)

Am 7. März attackierte ein türkischer Staatsangehöriger mehrere Polizisten bei einem Einsatz in der RB 51 im Lüner Hauptbahnhof. Die Polizisten erlitten dabei Verletzungen.

Die Pressemitteilung des PP Dortmund lesen Sie hier:

Zeugen melden medizinischen Notfall im Zug am Hauptbahnhof in Lünen: Mann greift mehrere Einsatzkräfte massiv an: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6230847

Die Bundespolizei übernahm die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Augenscheinlich haben den Vorfall auch mehrere Personen mit dem Handy gefilmt.

Sachdienliche Hinweise, die unsere Ermittlungen unterstützen nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter der Nummer 0231 562247-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell