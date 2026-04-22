Polizeidirektion Hannover

POL-H: 38-Jähriger im Fußballstadion überfallen und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Während der Begegnung der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn am Samstag, 18.04.2026, haben mehrere unbekannte Täter einen 38-jährigen Mann im Stadion in Hannover überfallen und schwer verletzt. Die Täter entrissen ihm unter anderem eine dänische Flagge, die für den Mann von besonderer persönlicher Bedeutung war. Er erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hielt sich der dänische Fußballtourist, ein sogenannter Groundhopper, gegen 19:00 Uhr im Nordbereich der Heinz-von-Heiden-Arena auf. Dort fertigte der 38-Jährige Fotos von sich mit der dänischen Flagge vor dem Stadion an.

Eine Gruppe von Männern beäugte dies kritisch und forderte ihn zunächst auf, die Flagge wegzupacken. Dem kam der Mann nach. Anschließend begaben sich die Männer zu ihren Sitzplätzen im Block W2.

Kurze Zeit später stürmten mehrere Männer auf den 38-Jährigen zu und schlugen und traten, beim Versuch, ihm die Flagge zu entreißen, auf den Mann ein. Während die Angreifer in den Nordbereich des Stadions flüchteten, blieb der Mann verletzt zurück und wurde durch Rettungskräfte erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus kam. Die Polizeiinspektion Hannover ermittelt wegen Raubes.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2715 zu melden. /ms, trim, ram

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