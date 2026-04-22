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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: 15-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit Traktor lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt am Rübenberge, Ortsteil Eilvese, ist am Mittwochmorgen, 22.04.2026, eine 15-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein Traktor erfasste sie als sie auf die Eilveser Hauptstraße einbog. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 15-Jährige aus Neustadt am Rübenberge gegen 07:00 Uhr mit ihrem Fahrrad die Kleeblattstraße und fuhr in den Einmündungsbereich zur Eilveser Hauptstraße ein. Zeitgleich näherte sich ein 28-jähriger Mann aus Marklohe mit einem Traktor aus Richtung Bahnhof Eilvese auf der Eilveser Hauptstraße.

Im Einmündungsbereich erfasste der Traktor die Radfahrerin, die in Richtung Bahnhof weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Jugendliche lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Die Eilveser Haupstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 11:00 Uhr gesperrt.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. /ms/ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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