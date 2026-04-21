Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 67-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Autobahn (A) 2 schwer verletzt - beteiligter LKW fährt weiter

Hannover (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann ist am Montag, 20.04.2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn (A) 2 im Bereich der Anschlussstelle Lauenau schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin eines beteiligten weißen Lastzugs setzte die Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 67 Jahre alter Mann aus Hüllhorst mit einem grauen Lexus die A 2 in Richtung Dortmund. Gegen 13:40 Uhr befand er sich auf dem Überholfahrstreifen und überholte einen Lastzug, als dieser plötzlich den Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 67-Jährige nach links aus. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer oder die Fahrerin des beteiligten Lastzugs setzte die Fahrt fort.

Der 67-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung behandelte ihn zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lastzug, also einen Lkw mit Anhänger, gehandelt haben. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass es zu einem unmittelbaren Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen kam. Auch, ob der Fahrer des LKW den Unfall bemerkt hat, ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zu dem beteiligten Lastzug oder zur Identität des flüchtigen Fahrers oder der flüchtigen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim, ms

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