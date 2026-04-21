Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Jugendliche bei Auffahrunfall auf dem Südschnellweg in Hannover schwer verletzt - Motorrad prallt am Stauende auf vorausfahrendes Auto

Hannover (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Südschnellweg in Hannover sind am Dienstagabend, 21.04.2026, zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Die beiden waren mit einem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Aufgrund der notwendigen Sperrung des Südschnellwegs kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Feierabendverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke KTM am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr den hannoverschen Südschnellweg in Fahrtrichtung Westen. Aus bislang unbekannten Gründen prallte der Jugendliche zwischen den Anschlussstellen Seelhorster Kreuz und Hildesheimer Straße auf dem linken Fahrstreifen auf das Stauende. Bei dem nahezu ungebremsten Aufprall auf einen vorausfahrenden Jeep Avenger erlitten der 16-Jährige und dessen 15 Jahre alte Sozia schwere Verletzungen. Die beiden Jugendlichen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Weitere Verkehrsteilnehmende, darunter der 73 Jahre alte des Jeeps, auf den das Motorrad prallte, blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 18.000 Euro.

Wegen der Einsatzmaßnahmen und der Aufräumarbeiten war der Südschnellweg zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. In der Folge bildeten sich im abendlichen Berufsverkehr Staus. Im Verlauf der Arbeiten konnte schließlich der Verkehr in Richtung Osten vollständig rollen. In Fahrtrichtung Westen wurde der Verkehr zunächst nur auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram

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