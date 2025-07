POL-HB: Nr.: 0418 --Fund in der Weser: Polizei bittet um Mithilfe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Am Wasser Zeit: 30.06.2025, 16:30 Uhr Am Montagnachmittag ist ein 13 Jahre alter Junge in der Lesum ertrunken. Umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Jugendliche befand sich mit einem Freund am Sportboothafen in Grohn. Im Bereich für die Bootsstege begab er sich über einen kleinen steinernen Uferbereich ins Wasser, konnte sich nicht mehr an der ...

mehr