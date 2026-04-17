Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zusammenstoß zwischen landwirtschaftlichem Fahrzeug und Zug - hoher Sachschaden

Neuenhaus (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 16.04.2026, kam es gegen 16:30 Uhr im Bereich des Bahnübergangs an der Nordhorner Straße/Rebhuhnweg in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und einem Personenzug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Traktor die Nordhorner Straße und beabsichtigte, nach rechts in den Rebhuhnweg einzubiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht am Bahnübergang und fuhr in den Übergang ein, obwohl sich ein Personenzug näherte.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des 53-jährigen Triebfahrzeugführers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Dabei ragten Teile der Frontladergabel des landwirtschaftlichen Fahrzeugs in den Gleisbereich und kollidierten mit dem Zug.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich etwa 30 bis 40 Fahrgäste im Zug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings wurden durch den Aufprall unter anderem Scheiben am Zug beschädigt.

Der Zug war infolge des Unfalls zunächst nicht mehr fahrbereit, die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Maßnahmen zur Betreuung der Fahrgäste sowie eine mögliche Evakuierung wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden am Zug wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

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