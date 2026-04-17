PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zusammenstoß zwischen landwirtschaftlichem Fahrzeug und Zug - hoher Sachschaden

Neuenhaus (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 16.04.2026, kam es gegen 16:30 Uhr im Bereich des Bahnübergangs an der Nordhorner Straße/Rebhuhnweg in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und einem Personenzug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Traktor die Nordhorner Straße und beabsichtigte, nach rechts in den Rebhuhnweg einzubiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht am Bahnübergang und fuhr in den Übergang ein, obwohl sich ein Personenzug näherte.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des 53-jährigen Triebfahrzeugführers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Dabei ragten Teile der Frontladergabel des landwirtschaftlichen Fahrzeugs in den Gleisbereich und kollidierten mit dem Zug.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich etwa 30 bis 40 Fahrgäste im Zug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings wurden durch den Aufprall unter anderem Scheiben am Zug beschädigt.

Der Zug war infolge des Unfalls zunächst nicht mehr fahrbereit, die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Maßnahmen zur Betreuung der Fahrgäste sowie eine mögliche Evakuierung wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden am Zug wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 07:52

    POL-EL: Sustrum - Verkehrsunfall mit Kind - Vierjähriger schwer verletzt

    Sustrum (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 16.04.2026, kam es gegen 15:35 Uhr im Bereich der Dorfstraße/K156 in Sustrum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein vierjähriger Junge mit seinem Kinderfahrrad auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Meppen - Wohnungsbrand fordert ein Todesopfer

    Meppen (ots) - Am Donnerstagabend, den 16.04.2026, kam es gegen 20:12 Uhr in der Karlstraße im Meppener Ortsteil Neustadt zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Ein 30-jähriger Anwohner bemerkte im Nachbarhaus eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren