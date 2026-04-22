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POL-H: List: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in Hannover-List ein Motorrad aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte ein 49-jähriger Hannoveraner seine KTM 690 Duke in Orange am Samstag, 11.04.2026, 08:00 Uhr, in einer Tiefgarage im Bereich Spichernstraße / Kriegerstraße ab. Als er eine Woche später am Samstag, 18.04.2026, gegen 15:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Motorrad nicht mehr vorhanden.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Motorraddiebstahl, der sich in der vergangenen Woche ereignet hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6257717). Wie die Täter Zugang zur Tiefgarage erlangten und das Motorrad abtransportierten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tiefgarage beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der orangefarbenen KTM 690 Duke mit Hildesheimer Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, trim

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