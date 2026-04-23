Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunkteinsatz in Hannovers Innenstadt - Zahlreiche Verstöße festgestellt, vier Personen festgenommen

Hannover (ots)

Zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger sowie zur Eindämmung der Betäubungsmittelkriminalität hat die Polizei am Dienstag, 21.04.2026, gezielte Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Verstöße fest und schritten bei einer Schlägerei ein.

Gegen 10:40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte im Bereich der Augustenstraße einen Drogendeal und kontrollierten die beteiligten Personen. Gegen die drei 20, 37 und 49 Jahre alten Verkäufer wurde ein Verfahren wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Bei der Kontrolle der Männer fanden die Beamtinnen und Beamten einige Gramm Kokain sowie mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealgeld. Alle drei Männer kamen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover in Untersuchungshaft.

Als die Einsatzkräfte im Bereich der Augustenstraße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen wahrnahmen, schritten sie konsequent ein und beendeten diese. Die Polizei nahm einen 29 Jahre alten Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen als Hauptverursacher der Auseinandersetzung gilt, vorläufig fest.

Um 16:20 Uhr konnte durch Beamte und Beamtinnen im Bereich der Andreaestraße/Schillerstraße ein weiterer Drogendeal beobachtet werden. Der Erwerber konnte einer Personenkontrolle unterzogen werden, welche zum Auffinden von 0,75 Gramm Marihuana führte. Die Kontrolle des 17-jährigen beschuldigten Verkäufers führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. / bele, ms, trim

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