Polizeidirektion Hannover

POL-H: Spurensuche statt Schulbank: 760 Kinder und Jugendliche beim Zukunftstag der Polizei Hannover

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Hannover (ots)

Am heutigen Donnerstag, 23.04.2026, herrschte in den Dienststellen der Polizeidirektion (PD) Hannover ein ganz besonderes Treiben: Insgesamt 760 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 im Alter von 10 bis 14 Jahren tauschten das Klassenzimmer gegen die spannende Welt der Verbrechensbekämpfung.

Besonders kreativ gestaltete sich der Tag für jene 135 Jugendlichen, die direkt im Stab der Polizeidirektion zu Gast waren, denn dort wurde der Zukunftstag in diesem Jahr als packendes Escape-Erlebnis konzipiert.

Unter dem Titel "Einbruch in das Landesmuseum - Diebstahl des blauen Juwels" schlüpften die Kinder und Jugendlichen in die Rolle von Ermittlerinnen und Ermittlern und begaben sich auf die Suche nach den flüchtigen Tätern. Der Weg zur Lösung des Falls führte sie durch sieben aufwendig gestaltete Stationen, die den Puls der jungen Ermittlerinnen und Ermittler höherschlagen ließen. In der Lage- und Führungszentrale hörten die Schülerinnen und Schüler die Meldung des Einbruchs aus dem Landesmuseum, besprachen die zu treffenden Sofortmaßnahmen und teilten die Funkstreifenwagen strategisch ein.

Mit Blick fürs Detail ging es bei der Spurensicherung weiter. Hier wurden Schuhspuren gesucht, Fingerabdrücke gesichert und Blutspuren erklärt. An der Station Videoauswertung wurden Aufnahmen von der Überwachungskamera gesichtet und eine Personenbeschreibung der Täter erstellt. Bei einer Zeugenvernehmung lernten die Kids und Teens unter fachkundiger Anleitung, wie man eine aufgeregte Zeugin beruhigt und wichtige von unwichtigen Informationen trennt. Zudem durften Ausrüstung und Fahrzeuge nicht nur bestaunt, sondern auch anprobiert und angefasst werden. Bei einer körperlich aktiven Fragerunde waren Konzentration und Sportlichkeit gefragt. Die Ermittlung gipfelte schließlich in einem Highlight: der Festnahme einer der Täter in den Räumlichkeiten des Polizeigewahrsams aus dem Jahr 1903.

Doch nicht nur im Stab wurde Geschichte geschrieben. Bei der Polizeiinspektion (PI) Besondere Dienste erlebten 103 Kinder faszinierende Einblicke bei den Reitern und Hunden. Neben Stallführungen beeindruckten Vorführungen der Diensttiere das junge Publikum. Die Verfügungseinheiten punkteten mit Vorträgen, Videos und einer interessanten Materialschau der Schutzausstattung, während der Verkehrsunfalldienst (VUD) die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden ließ: Es wurden Unfallstellen vermessen. Auch wurden schwere Polizeikräder bestaunt und die Geschwindigkeit mittels Laserpistole gemessen.

Auch in der gesamten Region Hannover war die Begeisterung spürbar. Die PI Burgdorf hieß 30 Kinder willkommen, während die Kommissariate in Großburgwedel (15), Langenhagen (32), Lehrte (24) und Mellendorf (15) ebenfalls ihre Türen öffneten. Die PI Hannover empfing 30 Teilnehmende, unterstützt durch die Dienststellen in Döhren (24), Laatzen (10), Lahe (15), Limmer (35), Mitte (27), der Nordstadt (19) und Stöcken (18). Im Bereich der PI Garbsen (40) herrschte ebenso reger Andrang wie in Barsinghausen (16), Neustadt (15), Ronnenberg (25), Seelze (15), Springe (15) und Wunstorf (22). Ein besonderes Schwergewicht der kriminalistischen Arbeit bildete zudem der Zentrale Kriminaldienst (ZKD), der allein 80 Kindern die Komplexität moderner Ermittlungsmethoden näherbrachte.

Durch die Verbindung von spielerischen Elementen, echtem Anfassen und realitätsnahen Einblicken in den Polizeialltag gelang es, den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt des Berufslebens bei der Polizei auf lebhafte Weise näherzubringen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ermittlungen, der Sicherstellung des Juwels und vielen neuen Eindrücken im Gepäck endete für die 760 Teilnehmenden ein ereignisreicher Tag, der bei vielen den Wunsch geweckt haben dürfte, später vielleicht einmal selbst die Uniform zu tragen. /nash, ram

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