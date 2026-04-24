Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zehn Verletzte nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Hannovers Innenstadt

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 24.04.2026, sind zehn Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Mitte leicht verletzt worden. Zuvor war ein Brand in einer der Wohnungen ausgebrochen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes der Polizei Hannover meldeten gegen 06:35 Uhr mehrere Anrufer der Leitstelle einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Postkamp in Hannover. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Brandort aus.

Vor Ort stellten sie ein Feuer in einer der Wohnungen des Hauses fest. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus dem Gebäude. Zehn Personen erlitten leichte Verletzungen, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Mieter der brandbetroffenen Wohnung können vorerst nicht in diese zurück.

Anschließend nahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminaldauerdienstes Hannover die Untersuchungen am Brandort auf. Diese dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. /bele, ram

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