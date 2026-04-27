Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 93-Jähriger aus Gehrden vermisst - Wer kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Bei der Suche nach einem seit Montag, 27.04.2026, vermissten 93-Jährigen aus Gehrden bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der Senior verschwand in den frühen Morgenstunden aus einer Pflegeeinrichtung. Bislang ergriffene Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Der Mann befindet sich aufgrund einer Erkrankung möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Ronnenberg muss der Mann zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr eine Pflegeeinrichtung an der Straße "Thiemorgen" in Gehrden unbemerkt verlassen haben. In welche Richtung, war zunächst unbekannt. Allerdings fährt der Vermisste des Öfteren von der Langen Feldstraße in Gehrden mit der Buslinie 500 zur Normannischen Straße in Ronnenberg. Zudem hat der Mann Familie im Bereich des Salzwegs in Ronnenberg. Eine Abfrage beim Öffentlichen Personennahverkehr verlief jedoch negativ.

Heinz Hermann Otto R. ist schlank. Er trägt eine Halbglatze und graues Haar. Angaben zu seiner Bekleidung liegen nicht vor. Der 93-Jährige ist noch gut zu Fuß, wirkt aber womöglich orientierungslos.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Ronnenberg unter Telefon 05109 7170 oder unter Notruf 110 zu melden. /ram, nash

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