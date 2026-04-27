Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter stiehlt Handtasche einer Frau in Hannover-Oberricklingen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter hat einer 73-Jährigen am Mittwochabend, 11.03.2026, in der Pyrmonter Straße in Hannover-Oberricklingen die Handtasche gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hofft auf Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

Am 11.03.2026 gegen 19:00 Uhr bestieg die 73-Jährige eine Stadtbahn am Kröpcke in der hannoverschen Innenstadt und verließ die Bahn an der Haltestelle Bartold-Knaust-Straße in Hannover-Oberricklingen. Auf dem Nachhauseweg passierte die Seniorin gerade die Pyrmonter Straße, als sich von hinten ein unbekannter Mann näherte. Dieser griff nach ihrer Handtasche und entriss sie. Er konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Täter ebenfalls gegen 19:00 bis 20:00 Uhr mit der Bahn aus der Innenstadt in Richtung Bartold-Knaust-Straße unterwegs gewesen sein könnte.

Der Tatverdächtige soll circa 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und braune Lederstiefel getragen haben. Ebenso trug er eine dunkle Hose und eine dunkelbraune Jacke.

Zeugen, welche die Tat gesehen haben, sich in einer der betreffenden Bahnen gesessen haben und/oder Informationen zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511/109-3045 zu melden. / bele, ram

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