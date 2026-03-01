Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ransbach-Baumbach - Wechselseitige Beziehungstat

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Abend des 28.02.2026 kam es gegen 20:15 Uhr, in Ransbach-Baumbach, in der Niederfeldstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Der ehemalige Partner traf sich mit dem neuen Partner seiner Ex Lebensgefährtin. Gemeinschaftlich mit Freunden schlug er diesen, sowie dessen Freund zusammen. Am späten Abend, gegen 21:45 Uhr revanchierte sich dann die zunächst geschädigte Gruppe mit Verstärkung bei dem Ex Partner seiner Lebensgefährtin. In dieser körperlichen Auseinandersetzung kam ein scharfer Gegenstand, womöglich eine Hiebwaffe zum Einsatz. Der Geschädigte aus dieser Tat erlitt erhebliche, aber nicht lebensbedrohliche Schnittverletzungen. Hinweise über Tatbeteiligungen richten sie bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

