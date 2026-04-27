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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 93-Jähriger wohlauf in Karlsruhe angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Montagmorgen, 27.04.2026, gesuchte 93-Jährige aus Gehrden wird nicht mehr vermisst. Der Senior konnte in Karlsruhe wohlauf angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der Suche beteiligt haben. Das veröffentlichte Foto des Seniors wurde aus Datenschutzgründen gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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