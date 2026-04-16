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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet: Ein Fahrverbot in Balve

Meinerzhagen/ Hemer/ Balve (ots)

Am Mittwoch hat die Polizei unter anderem an drei Stellen Geschwindigkeit gemessen.

Am Vormittag kontrollierte der Verkehrsdienst auf der L707 in Meinerzhagen-Valbert. Zwischen 8 und 10:20 Uhr passierten 157 Fahrzeuge die Radarmessstelle außerhalb geschlossener Ortschaft. Acht Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen ein Verwarngeld zahlen. Der Tagesschnellste wurde dort mit 76 statt der erlaubten 60 km/h gemessen.

In Hemer-Bredenbruch nahmen die Beamten am Nachmittag die Ihmerter Straße ins Visier. Von 13:40 bis 16:50 Uhr wurden 450 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 29 Verwarngelder und neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis wurde innerorts mit 60 bei erlaubten 30 km/h erfasst.

Besonders viele Verstöße verzeichnete die Polizei am frühen Abend in Balve-Volkringhausen. Auf der Mendener Straße wurden zwischen 17:25 und 19:40 Uhr insgesamt 500 Fahrzeuge überprüft. Dort leiteten die Beamten 43 Verwarngeldverfahren und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Ein Fahrer mit dem Kennzeichen LÜN raste mit 86 km/h durch die geschlossene Ortschaft (erlaubt 50 km/h). Ihn erwartet neben einem Bußgeld ein Fahrverbot. Präventionshinweis

Die Kontrollen im Kreisgebiet werden fortgesetzt. In dieser Woche läuft europaweit die Aktion Roadpol Speed. Das bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer sogar mit häufigeren Kontrollen rechnen müssen. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Schon wenige Stundenkilometer mehr entscheiden über die Schwere der Unfallfolgen und verlängern den Bremsweg massiv. Besonders innerorts gefährdet Rasen schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder oder Senioren. Die Polizei appelliert: Nehmen Sie den Fuß vom Gas - für Ihre Sicherheit und die der anderen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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