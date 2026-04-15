Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Nach Unfallfluchten hofft die Polizei auf Zeugenhinweise
Menden/ Hemer (ots)
Nach zwei missglückten Ein- oder Ausparkmanövern mit anschließender Unfallflucht in Menden und einer Unfallflucht in Hemer sucht die Polizei Zeugen:
Menden
Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, kurz nach 7 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Bismarckstraße, in Höhe Hausnr. 8 geparkter weißer Chevrolet Captiva von einem anderen Fahrzeug am vorderen Stoßfänger und vorderen Kennzeichen beschädigt. Am Dienstag zwischen 8 und 9.45 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz hinter dem Haus Westwall 4 ein blauer Peugeot Rifter am hinteren Stoßfänger beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne den Schaden zu regulieren, der in beiden Fällen auf mindestens 500 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache (02373/9099-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Menden (9099-7120) zu wenden.
Hemer
Am Montag, kurz vor 22 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen in Höhe Ihmerter Straße 58 (Fahrtrichtung Ihmert) in Hemer am rechten Fahrbahnrand stehenden Toyota Aygo. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei dokumentierte einen horizontal verlaufenden Kratzer am linken Bereich des Heckstoßfängers und schätzte den Schaden auf mindestens 950 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 9099-0.
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