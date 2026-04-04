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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim/Ungstein (ots)

Am 04.04.2026 kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer auf der L517 zwischen Bad Dürkheim/Ungstein und Freinsheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 69-jährige Motorradfahrer mit seiner Harley von der K5, aus Erpolzheim kommend, in den Einmündungsbereich zur L455 ein, ohne den Vorrang der von links kommenden PKW-Fahrerin zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der PKW-Front und der linken Seite des Motorrades, infolge dessen der Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Auch die drei Insassen des unfallbeteiligten PKW wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zur ersten medizinischen Versorgung wurde neben mehreren Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallörtlichkeit entsandt. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, wurde durch unbeteiligte Passanten vorbildlich Erste-Hilfe geleistet und die Unfallstelle bestmöglich abgesichert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L455 zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim/Ungstein zwischen 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Brech
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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