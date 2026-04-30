POL-H: Nachtragsmeldung: Seit August 2025 Vermisste aus Hannover-Südstadt ist wieder da
Hannover (ots)
Eine seit mehreren Monaten Vermisste junge Frau aus Hannover ist wieder da. Die inzwischen 18-Jährige ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach ihr beteiligt haben.
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