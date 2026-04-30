Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Seit August 2025 Vermisste aus Hannover-Südstadt ist wieder da

Hannover (ots)

Eine seit mehreren Monaten Vermisste junge Frau aus Hannover ist wieder da. Die inzwischen 18-Jährige ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach ihr beteiligt haben.

Die Fotos in der ursprünglichen Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6106714) mussten aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ram

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