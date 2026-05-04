Polizeidirektion Hannover

POL-H: Badenstedt: 46-Jähriger nach versuchter Entziehung Minderjähriger und Angriff mit Schere auf Spielplatz in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Am späten Freitagnachmittag, 01.05.2026, hat die Polizei im Stadtteil Badenstedt einen 46-Jährigen nach einem Angriff auf eine Großmutter und ihren Enkel festgenommen. Der Mann versuchte, einen dreijährigen Jungen gewaltsam vom Gelände wegzubringen, und verletzte dessen 58-jährige Großmutter mit einer Schere, als diese sich ihm entgegenstellte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer ereignete sich der Vorfall gegen 17:35 Uhr auf einem Spielplatz an der Ostafrikastraße. Die Frau und ihr Enkelkind hielten sich gemeinsam mit anderen Besuchern auf dem Spielgelände auf. Bereits während des Aufenthalts bemerkte die sie einen Mann, der sich auffällig verhielt und über den Platz schlich. Als die weiteren Passanten den Bereich verlassen hatten und das Kind im Sandkasten spielte, ergriff der 46-Jährige plötzlich den Jungen. Offensichtlich beabsichtigte er, mit dem Dreijährigen den Spielplatz zu verlassen.

Die Großmutter reagierte sofort, hielt ihren Enkel fest und versuchte unter massivem Kraftaufwand, ihn dem Zugriff des Unbekannten zu entreißen. In der Folge zog der Täter eine Schere und stach mehrfach auf die 58-Jährige ein. Trotz ihrer oberflächlichen Schnitt- und Stichwunden gelang es der Frau, sich schützend über den Jungen am Boden zu legen. Anwohner wurden durch die lauten Schreie auf die Situation aufmerksam und eilten zur Hilfe. Da der Angreifer jedoch weiterhin die Schere drohend in der Hand hielt, wahrten die Zeugen Abstand und verständigten umgehend den Notruf.

Einsatzkräfte der Polizei setzten gegen den 46-Jährigen Reizgas ein, brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Bei dem Angriff erlitt das Kind Schürfwunden, seine Großmutter musste ambulant versorgt werden. Der 46-Jährige trug durch das Reizgas leichte Verletzungen davon.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen dem 46-Jährigen und den beiden Betroffenen keinerlei Vorbeziehung, sie kannten sich nicht. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen versuchter Freiheitsberaubung, versuchter Entziehung Minderjähriger sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Nach der Identitätsfeststellung wurde der 46-Jährige in den Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete ein Haftrichter die Untersuchungshaft an. /nash

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