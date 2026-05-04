Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Solarpanel löst sich auf der Autobahn (A) 7 von einem Wohnmobil - zwei Fahrzeuge beschädigt

Hannover (ots)

Am Sonntagnachmittag, 03.05.2026, hat sich auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Berkhof ein Solarpanel von einem Wohnmobil gelöst und ist auf die Fahrbahn gefallen. In der Folge kollidierten zwei Fahrzeuge mit dem Hindernis. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei der Polizeiinspektion Besondere Dienste befuhren ein 40 Jahre alter Mann mit einem schwarzen Mercedes und ein 42 Jahre alter Mann mit einem schwarzen Mitsubishi gegen 17:05 Uhr die A7 in Richtung Hamburg. Auf Höhe des Parkplatzes Bummelskampe fuhren beide Fahrzeuge über ein Solarpanel, das sich von einem vorausfahrenden Wohnmobil gelöst hatte und auf die Fahrbahn gefallen war. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Wohnmobils, von dem sich das Solarpanel gelöst hatte, setzte die Fahrt fort. Ob der Verlust bemerkt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um ein älteres Wohnmobil mit blauem Dach und blauen Radkästen gehandelt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen saß auf dem Beifahrersitz ein älterer Mann mit Hut.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu dem gesuchten Wohnmobil oder zu der Beschreibung des Fahrers oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. / trim

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