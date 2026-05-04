Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Fußgänger nach Kollision mit Pkw schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, 30.04.2026, im Stadtteil Ricklingen zwischen einem Fußgänger und dem Pkw eines 26-Jährigen ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover beabsichtigte ein 71-jähriger Hannoveraner gegen 19:30 Uhr, die Friedrich-Ebert-Straße zu Fuß zu überqueren. Zeitgleich näherte sich ein bevorrechtigter VW Tiguan.

Nach Zeugenangaben betrat der Senior die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 26-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision erlitt der 71-Jährige schwere Verletzungen und musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme mussten die Richtungsfahrbahnen gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang abschließend klären zu können, bittet die Polizei Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /nash

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