POL-H: 45-jähriger Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall in Springe-Eldagsen verstorben
Hannover (ots)
Ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer ist am 01.05.2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Verkehrsunfall am 30.04.2026 in Springe-Eldagsen zugezogen hatte.
Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes Hannover war der 45-Jährige aus Springe am Donnerstag, 30.04.2026, mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Klosterstraße im Ortsteil Eldagsen in Richtung Hindenburgallee unterwegs. Gegen 19:15 Uhr rutschte er mit dem Fahrrad vom Bordstein und stürzte zu Boden.
Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 45-Jährigen noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann am Freitagabend, 01.05.2026, seinen Verletzungen.
Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /trim, ram
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