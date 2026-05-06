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POL-H: Linden-Nord: blauer VW-Bus entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 04.05.2026, und Dienstag, 05.05.2026, einen am Straßenrand geparkten VW T5 in Hannover-Linden-Nord entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Transporters und zu möglichen Tatverdächtigen und veröffentlicht ein Foto des gestohlenen Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte der 41-jährige Eigentümer aus Hannover seinen VW T5 am Montag gegen 13:00 Uhr in der Noltestraße in Höhe der Sudersenstraße ab. Als er am Dienstag gegen 09:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Der entwendete VW T5 hat einen geschätzten Wert von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug ist blau, die rechte Fahrzeugseite ist silber gesprenkelt. Links neben der Anhängerkupplung am Heck befinden sich bunte Aufkleber. Zudem sind die Heck- und Seitenscheiben dunkel getönt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Noltestraße / Sudersenstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des VW T5 geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

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