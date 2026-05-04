Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: 3 Einsätze für die Feuerwehr Alpen am Sonntag

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Alpen (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Alpen insgesamt drei Mal alarmiert.

Ein Baum war mitten in der Nacht um 3:59 Uhr auf die Lintforter Straße gestürzt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Baum mittels Kettensäge zerkleinert. Abschließend wurde die Fahrbahn durch die Einsatzkräfte von Geäst und Schmutz befreit.

Der "Tag der Offenen Tore" war quasi grade gestartet, als um 11:26 Uhr ein Alarm aufschrillte. Die Drehleiter der Einheit Alpen wurde zu einem Altenheimbrand auf der Straße Winnenthal nach Xanten angefordert. Dort kam es zu einem Brandereignis, welches durch die Mitarbeiter vor Ort jedoch bereits eigenständig abgelöscht werden konnte. Daraufhin hieß es für die Alpener Kameradinnen und Kameraden "Einsatzabruch."

Um 21.05 Uhr dann der dritte Alarm an diesem Tag. Dieses Mal rückte die Einheit Alpen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf die Rathausstraße aus. Vor Ort konnte kein Feuer, Brandrauch & Brandgeruch wahrgenommen werden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

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