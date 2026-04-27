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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Zwei Einsätze für die Einheit Alpen

FW Alpen: Zwei Einsätze für die Einheit Alpen
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 25.04.2026

Uhrzeit: 12:09 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die verschlossene Haustür bereits geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

Um 14:32 Uhr wurde die Einheit Alpen erneut alarmiert. Dieses mal lautete die Einsatzmeldung "H1 Sturmschaden". Ein großer Ast ragte auf die Weseler Straße. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Ast mittels Kettensäge zerkleinert.

Abschließend wurde die Fahrbahn durch die Einsatzkräfte der Einheit Alpen von Geäst und Schmutz befreit.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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