Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gemeldeter Gasaustritt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: Zimmerbrand

Datum: 15.04.2026

Uhrzeit: 15:34 Uhr

Einsatzort: Lindenallee, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Vor Ort kam es bei Bauarbeiten zu einer beschädigten Stromleitung. Eine Gasleitung wurde entgegen der Erstmeldung nicht beschädigt. Zeitweise kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. In der Folge wurde die Lindenallee im betroffenen Bereich voll gesperrt. Der zuständige Energieversorger schaltete die Leitung stromlos. Die Einsatzstelle wurde nach etwa einer Dreiviertelstunde an den Energieversorger übergeben. Im Einsatz waren alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell