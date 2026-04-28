Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Volksbank Niederrhein unterstützt Jubiläum der Feuerwehr Alpen

Alpen (ots)

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Alpen begleitet die Volksbank Niederrhein die Feierlichkeiten der Einheit Alpen als Förderer und setzt damit ein Zeichen für ihre enge Verbundenheit mit den Menschen in der Region.

Im Jahr 2026 blickt die Feuerwehr Alpen auf 125 Jahre ehrenamtlichen Einsatz, Engagement und Gemeinschaft zurück. Das Jubiläum wird mit einem großen Festwochenende gefeiert, das zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht und Einblicke in die wichtige Arbeit der Feuerwehr bietet.

"Die Freiwillige Feuerwehr leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Dieses Engagement unterstützen wir aus voller Überzeugung", betont Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein.

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