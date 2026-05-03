FW Alpen: Sturmschaden in der Nacht
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Sturmschaden
Datum: 03.05.2026
Uhrzeit: 03:49 Uhr
Einsatzort: Lintforter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Ein Baum war mitten in der Nacht auf die Fahrbahn gestürzt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Baum mittels Kettensäge zerkleinert. Abschließend wurde die Fahrbahn durch die Einsatzkräfte von Geäst und Schmutz befreit.
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