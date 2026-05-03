FW Alpen: Sturmschaden in der Nacht

Alpen (ots) - Einsatzstichwort: B3 Meldebild: Zimmerbrand Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 15:34 Uhr Einsatzort: Lindenallee, Alpen Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen Vor Ort kam es bei Bauarbeiten zu einer beschädigten Stromleitung. Eine Gasleitung wurde entgegen der Erstmeldung nicht beschädigt. Zeitweise kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. In der Folge wurde die Lindenallee im betroffenen Bereich voll gesperrt. Der zuständige Energieversorger schaltete die ...

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