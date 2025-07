Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal/Blankenfelde-Mahlow: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 52-Jährigen

Bild-Infos

Download

Lautertal/Blankenfelde-Mahlow (ots)

Seit dem 13. Juni 2025 wird der 52-jährige Dirk Krämer aus Lautertal (Kreis Bergstraße/Hessen) vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Krämer in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Letztmalig bestand von Angehörigen am 13. Juni Kontakt zu dem Vermissten, als er mit seinem Camper, einem VW Crafter, für eine Auszeit verreisen wollte. Der Camper wurde am 14. Juli auf dem Parkplatz "Jühnsdorfer Heide" an der A 10 in Fahrtrichtung Magdeburg verlassen aufgefunden. Von dem Vermissten fehlt bislang jede Spur.

Beschrieben wird Herr Krämer wie folgt: Circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, Dreitage-Bart, grün-blaue Augen und Glatze. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Wer den Vermissten gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell