POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der Birkenauer Talstraße - PM 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es auf der Birkenauer Talstraße (L 3408) aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.
Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsmaßnahmen laufen derzeit. Im Bereich der Unfallstelle kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Es wird nachberichtet.
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