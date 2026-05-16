Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand eines Autohauses in der Casterfeldstraße - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in Mannheim in der Casterfeldstraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund hierfür ist der Brand eines dortigen Autohauses.

Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Casterfeldstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

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