Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 11:10 Uhr befuhr heute Vormittag eine 36-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell". An der dortigen Ampelanlage ordnete sie sich auf die Linksabbiegerspur ein. Auf die Rechtsabbiegerspur ordnete sich zu dieser Zeit ein weiteres Fahrzeug ein, das bei Umschaltung der Ampel auf "grün" anfuhr und dabei seitlich mit dem Auto der 36-Jährigen kollidierte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Vorbeifahren

Um 08:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 41-Jähriger aus Eschwege mit einem Rettungswagen die Poststraße in Hessisch Lichtenau in Richtung Biegenstraße. Zu dieser Zeit parkte eine 45-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung des Rettungswagens in der Poststraße in einer Parkbucht. Hinsichtlich des Unfallhergangs gibt die 45-Jährige an, dass sie die Fahrertür bereits geöffnet hatte und schon beim Aussteigen war; während der Fahrer des Rettungswagens angab, dass die Autotür während des Vorbeifahrens geöffnet wurde. Die 45-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930 zu melden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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