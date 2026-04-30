Polizei Eschwege

POL-ESW: Einsatz der Polizei in der Eschweger Innenstadt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 08:22 Uhr wurde heute Morgen der Polizei in Eschwege mitgeteilt, dass im Bereich des Marktplatzes in der Eschweger Innenstadt auf einen Passanten geschossen wurde. Dabei soll es sich möglicherweise um eine Luftdruckwaffe handeln. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes verlagerte die Polizei mit mehreren Einsatzkräften in die Innenstadt und sperrte auch zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger den Bereich am Marktplatz ab. Der 72-Jährige Geschädigte aus Eschwege gab auf Befragen gegenüber der Polizei an, dass er einen leichten Schmerz verspüre. Nach Aussagen von Zeugen und weiterer Ermittlungen konnte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus lokalisiert werden, aus der geschossen worden sein soll. In der Wohnung konnten bei einer anschließenden Durchsuchung, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, zwei Soft-Air-Waffen aufgefunden und sichergestellt werden. Der tatverdächtige 38-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizei sistiert. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Körperverletzung.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell