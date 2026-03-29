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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich
Wittmund für Sonntag, 29.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt 202600363879 Am Samstagvormittag wurde auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der der Raiffeisenstraße ein geparkter VW Golf vermutlich beim Ein-/Aussteigen in einen weiteren Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer Angaben zu dem Verursacher machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Leezdorf - Gebäudebrand 202600365805 In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:20 Uhr, wurde der Leitstelle telefonisch ein Gebäudebrand in Leezdorf mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass das Gebäude bereits in Vollbrand stand. Der einzige 30-jährige Bewohner des Hauses hatte sich zuvor bereits in Sicherheit bringen können und wurde nicht verletzt. Das Gebäude, bei dem es sich um kleines Wohnhaus handelt, wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 100.000EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener Radfahrer 202600365398 Am späten Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Radfahrers festgestellt, dass dieser nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille bestätigte den Verdacht der Fahruntüchtigkeit. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lütetsburg - Fahren ohne Versicherung 202600365555 Am Samstagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Lütetsburg festgestellt, dass für den kontrollierten Pkw keine Haftpflichtversicherung besteht. Gegen die Halterin, die selbst Fahrerin war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis 202600366260 Am Sonntagmorgen wurde durch Beamtinnen des PK Nordens in Norden ein Kleinkraftrad kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen

   - Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

   - Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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