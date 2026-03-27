Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Aurich - Unfallverursacher flüchtete
Rechtsupweg - Autos brannten
Landkreis Aurich (ots)
Verkehrsgeschehen
Aurich - Unfallverursacher flüchtete
Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag in Aurich gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte in der Rhododendronstraße zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten roten Toyota. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Zeugen des Unfalls.
Brandgeschehen
Rechtsupweg - Autos brannten
In Rechtsupweg hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 2 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Kiefernstraße, ein Auto in Brand. Das Feuer beschädigte auch zwei danebenstehende Pkw. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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