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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallverursacher flüchtete
Rechtsupweg - Autos brannten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher flüchtete

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag in Aurich gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte in der Rhododendronstraße zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten roten Toyota. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Zeugen des Unfalls.

Brandgeschehen

Rechtsupweg - Autos brannten

In Rechtsupweg hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 2 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Kiefernstraße, ein Auto in Brand. Das Feuer beschädigte auch zwei danebenstehende Pkw. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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