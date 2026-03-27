Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbrüche

Hinte - In Rohbau eingebrochen

Aurich - Gewaltsam Zutritt verschafft

Aurich - Kupferrohre entwendet

Norden - Heckscheibe beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbrüche

Am Donnerstag ist es in Norden zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Wohnhäusern im Gartenweg sowie im Heckenweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen die Täter die Tatorte ohne Diebesgut. Die Taten ereigneten sich zwischen 18.10 Uhr und 21.40 Uhr. Die Polizei Norden bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden. Zudem werden Anwohner gebeten, vorhandene Aufzeichnungen von Überwachungskameras zu prüfen und sich bei relevanten Feststellungen mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Hinte - In Rohbau eingebrochen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Rohbau in Hinte eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Walter-Bubert-Straße und entwendeten Werkzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Gewaltsam Zutritt verschafft

Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in Aurich verschafft. Die Täter beschädigten in der Straße Georgswall die Schiebetür eines Textildiscounters und gelangen ins Geschäft. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Hinweise gegeben werden. Zeugen, die zwischen 18 Uhr und 23.10 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich - Kupferrohre entwendet

Aus einem Wohnhaus in Aurich sind Kupferrohre entwendet worden. Unbekannte gelangen gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude in der Straße Schlehdornweg. Sie flohen samt diverser Kupferrohre. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Donnerstag. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Norden - Heckscheibe beschädigt

Am Donnerstag ist in Norden ein Auto beschädigt worden. Unbekannte Täter beschädigten zwischen 10.45 Uhr und 18.50 Uhr, auf einem Parkplatz in der Osterstraße, die Heckscheibe eines orangefarbenen Kia. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

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