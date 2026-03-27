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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Kiosk aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Kiosk aufgebrochen

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Kiosk in Neuschoo eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden in der Straße Schaftrift. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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