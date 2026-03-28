Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 28.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Streit Widerstand geleistet

Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr am ZOB zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, zu der die Polizei hinzugerufen wurde. Ein 42-jähriger Mann aus Aurich sollte hierbei in Gewahrsam genommen werden und leistete dagegen heftigen Widerstand. Nach Verbringung zur Wache leistete er auch dort weiter Widerstand, schlug und trat um sich. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Zwei Beamte wurden durch die Handlung leicht verletzt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Hauseingangstür wurde beschädigt

Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit von Mitternacht bis 01:30 Uhr, wurde die Verglasung einer Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Christrosenstraße durch Unbekannte beschädigt. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Wiesmoor, 04944-914050, mitzuteilen.

Südbrookmerland - versuchter Einbruch in Supermarkt

Zwei unbekannte Personen haben am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt an der Schulstraße zu verschaffen. Sie wirkten hierbei mit einem Gullydeckel auf die Eingangstür ein. Zeugen störten die beiden Täter offenbar, woraufhin sie sich fluchtartig entfernten. Wer Angaben zu den beiden Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Südbrookmerland - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Am Freitagabend wurde in der Zeit von 19:15 bis 23:15 Uhr ein im Schuldamm abgestellter VW Pritschenwagen durch Unbekannte beschädigt. Zudem wurde Werkzeug vom Pkw entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941-606215, zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am Freitagmittag wurde auf einem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp ein geparkter Citroen C3 vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-606215) zu melden.

Südbrookmerland - Radfahrer übersehen und geflüchtet

Am Freitagabend befuhr ein Radfahrer gegen 20:45 Uhr den für Fahrradfahrer freigegebenen Fußweg der Ringstraße in Richtung Am Kiefmoor. Hierbei wurde der Radfahrer von einem aus der Einmündung Hamstereck herauskommenden Pkw übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der dunkle Pkw entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den Radfahrer zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-606215) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Sachbeschädigung

In der Straße Am Leuchtturm kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Donnerstag, 08.30 Uhr, und Freitag, 08.30 Uhr haben Unbekannte die Verglasung eines Schaukastens beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf der Störtebeckerstraße in Dornum. Eine 50-jährige Citroen-Fahrerin wollte gegen 13.10 Uhr in die Störtebeckerstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 41-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Bereich des Unfalls war zeitweise vollgesperrt.

Norddeich - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 23.03.2026 kam es im Dörper Weg in Norddeich auf einem Parkplatz zu einer Unfallflucht. Gegen 12.30 Uhr beschädigte eine Suzuki-Fahrerin einen geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ einen Zettel am beschädigten PKW, jedoch ohne seinen Namen dort anzugeben. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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