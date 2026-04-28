Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.04.26 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Postauto kollidiert

Um 10:32 Uhr befuhr heute Vormittag ein 76-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die Straße "Sandgasse" in Grebendorf. Dabei kam es zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug der Post, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 27.04.26, 15:00 Uhr und heute Morgen, 06:30 Uhr wurden in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege zwei Gebäude (unter anderem die Cafeteria) der Friedrich-Wilhelm-Schule mit politischen Parolen besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Niedertor" in Sontra wurde heute Morgen die gesamte Fahrzeugseite eines Pkw Mitsubishi durch Unbekannte zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 10:59 Uhr ereignete sich heute Vormittag in der Mündener Straße / Bachstraße in Witzenhausen eine Unfallflucht, nachdem vermutlich beim Rangieren ein Zaun angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca.500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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