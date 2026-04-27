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Polizei Eschwege

POL-ESW: Tödlicher Verkehrsunfall vom 26.04.26 - Abschlussmeldung -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am gestrigen Abend ereignete sich auf der B 452 zwischen Reichensachsen und der Einmündung zur B 27 ("Hoheneicher Rondell") ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6262942).

Um 18:35 Uhr befuhr eine 35-Jährige aus Eschwege von der B 27 kommend mit ihrem Pkw die B 452 in Richtung Reichensachsen. Ihr entgegen kam zu dieser Zeit ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, der mit einem Kraftrad unterwegs war. Nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme geriet die Fahrerin des Pkws in einer Rechtskurve zu weit über die Fahrbahnmitte hinaus, wo es dann auf der Gegenfahrbahn zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Krad kam. Der Kradfahrer wurde dabei seitlich angefahren und im Anschluss nach rechts in die angrenzende Feldgemarkung geschleudert. Auch der Pkw kam nach dem Zusammenstoß von der Bundesstraße ab. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und erlag noch an der Unfallstelle den Verletzungen.

Durch die Staatsanwaltschaft in Kassel wurde ein Gutachter angefordert und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Bei der 35-Jährige wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet.

Die Bundesstraße war bis 21:50 Uhr in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt, eine entsprechende Rundfunkwarnnmeldung wurde veranlasst. Im Einsatz waren zudem die örtliche Feuerwehr, Rettungskräfte sowie die Notfallseelsorge. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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