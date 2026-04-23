Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.04.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Geldbörse

Um 11:15 Uhr wurde am gestrigen Vormittag im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege einer 83-Jährigen Kundin aus Eschwege die Geldbörse entwendet. Das Portmonee hatte die 83-Jährige in ihrer rechten Jackentasche aufbewahrt; den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse. Neben einem geringen Geldbetrag befanden sich noch EC-Karte und Ausweis in dem Portmonee. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fenster beschädigt

Um 16:47 Uhr wurde gestern Nachmittag festgestellt, dass unbekannte Täter ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau beschädigt haben. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 13:58 Uhr wurde ein 35-Jähriger in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau durch eine Polizeistreife auf einem E-Scooter fahrend angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, der E-Scooter zudem nicht zugelassen war. Da der 35-Jährige gegenüber der Polizei uneinsichtig und aggressiv war, konnte kein Alkoholtest durchgeführt werden, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Polizei Witzenhausen

Fahrzeugseite beschädigt

Um 14:16 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 47-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Radlader die Straße "Auf der Roten Leithe" in Witzenhausen. Auf Höhe eines Gasthofes beabsichtigte er an einem geparkten Auto vorbeizufahren. Dabei beschädigte der Greifarm der Arbeitsmaschine das geparkte Auto und beschädigte dieses auf der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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